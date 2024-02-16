Фото: EPA/UPG Підписання двосторонньої безпекової угоди

Україна і Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки, пише УП із посиланням на речника українського президента Сергія Никифорова.

Згодом про підписання угоди повідомив Шольц. Німеччина стала другою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною – першою це зробила Британія в січні.

"Так довго, як буде потрібно. Зеленський та я сьогодні підписали угоду щодо наших довгострокових зобов’язань щодо безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну проти російсько-агресорської війни", – запевнив він.

Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян.

Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

"Якщо Росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості: дипломатичні, економічні і також військові – як ми допомагатимемо Україні. Угода є втіленням того про що домовилися держави Великої сімки в минулому році в Вільнюсі. Обіцянка, до якої долучилися вже більше 20 країн", – сказав Шольц на брифінгу.

Також Німеччина взяла зобов'язання допомагати в цивільній сфері, зокрема розмінуванні та відбудові. Україна в обмін на гарантії зобов'язана продовжувати реформи, що приведуть до ЄС.

Фото: Олаф Шольц у X Підписання двосторонньої безпекової угоди

До цього Офіс президента повідомив про старт перемовин між лідерами країн. Зеленський і Шольц планували обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

"За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина", – йшлося в повідомленні.

Фото: president.gov.ua Зустріч в еаропорту

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua Олаф Шольц під час візиту президента України до Німеччини

Фото: president.gov.ua Олаф Шольц та Володимир Зеленський під ча робочого візита президента України до Німеччини

Фото: EPA/UPG Олаф Шольц та Володимир Зеленський

Фото: president.gov.ua Олаф Шольц та Володимир Зеленський під ча робочого візит уПрезидента України до Німеччини

Фото: EPA/UPG Олаф Шольц та Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим.