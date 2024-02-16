Палата представників заслухає спецрадника, який звітував про погану пам’ять Байдена

Роберт Гур візьме участь у засіданні комітету з питань правосуддя під головуванням Джима Джордана.

Республіканці Палати представників США 12 березня проведуть відкриті слухання зі спеціальним радником Міністерства юстиції Робертом Гуром, який розслідував неправильне поводження американського лідера Джо Байдена з секретними документами після його віцепрезидентства.

Про це пише The Guardian з посиланням на Associated Press.

Гур візьме участь у засіданні комітету з питань правосуддя під головуванням республіканця Джима Джордана.

Комітет очолював більшість розслідувань Палати представників щодо Байдена, включно зі спробою імпічменту президента.

“Попри те, що ці зусилля були безрезультатними, республіканці хочуть заслухати Гура після того, як минулого тижня він невтішно оцінив у доповіді компетенцію та вік Байдена”, − зазначає видання.