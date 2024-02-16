Єгипет на кордоні Смуги Гази готує зону для притулку палестинців, − ЗМІ

Єгипет на кордоні Смуги Гази готує місце для притулку палестинців − у разі якщо ізраїльський наступ на місто Рафах спричинить масову втечу людей.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
За інформацією одного з джерел, Єгипет налаштований, що переговори про припинення вогню можуть допомогти уникнути такого сценарію, але встановлює зону на кордоні як тимчасовий і запобіжний захід.
Три джерела в службах безпеки повідомили, що Єгипет почав готувати пустельну територію з основними об'єктами, які можна було б використовувати для притулку палестинців, підкресливши, що це крок на випадок непередбачених обставин.
Офіційний Каїр цю інформацію заперечує. Єгипет неодноразово висловлював занепокоєння, що руйнівний наступ Ізраїлю на Газу може витіснити палестинців на Синайський півострів, що було б “абсолютно неприйнятним”. Аналогічну позицію мають інші арабські країни, зокрема Йорданія.
- Раніше Ізраїль заявив, що розпочне наземний наступ, щоб знищити “останній бастіон” ХАМАСу у Рафаху. Водночас ЦАХАЛ розробляє план евакуації мирного населення з міста в інші частини Смуги Гази.
- Вночі 12 лютого Армія оборони Ізраїлю вдарила по району Шабура у місті Рафах. Під час операції вдалося звільнити двох заручників ХАМАСу.
- Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться у Рафах. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.
- Бойовики ХАМАСу заявили, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.
- Офіс ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що на території РАФАХу розташовано чотири батальйони хамасівців.