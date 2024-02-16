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Єгипет на кордоні Смуги Гази готує зону для притулку палестинців, − ЗМІ

Наголошується, що це крок на випадок непередбачених обставин.

Єгипет на кордоні Смуги Гази готує зону для притулку палестинців, − ЗМІ
Евакуація з Рафаху, 14 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Єгипет на кордоні Смуги Гази готує місце для притулку палестинців − у разі якщо ізраїльський наступ на місто Рафах спричинить масову втечу людей.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією одного з джерел, Єгипет налаштований, що переговори про припинення вогню можуть допомогти уникнути такого сценарію, але встановлює зону на кордоні як тимчасовий і запобіжний захід.

Три джерела в службах безпеки повідомили, що Єгипет почав готувати пустельну територію з основними об'єктами, які можна було б використовувати для притулку палестинців, підкресливши, що це крок на випадок непередбачених обставин.

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Офіційний Каїр цю інформацію заперечує. Єгипет неодноразово висловлював занепокоєння, що руйнівний наступ Ізраїлю на Газу може витіснити палестинців на Синайський півострів, що було б “абсолютно неприйнятним”. Аналогічну позицію мають інші арабські країни, зокрема Йорданія.

  • Раніше Ізраїль заявив, що розпочне наземний наступ, щоб знищити “останній бастіон” ХАМАСу у Рафаху. Водночас ЦАХАЛ розробляє план евакуації мирного населення з міста в інші частини Смуги Гази.
  • Вночі 12 лютого Армія оборони Ізраїлю вдарила по району Шабура у місті Рафах. Під час операції вдалося звільнити двох заручників ХАМАСу.
  • Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться у Рафах. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.
  • Бойовики ХАМАСу заявили, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.
  • Офіс ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що на території РАФАХу розташовано чотири батальйони хамасівців.
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