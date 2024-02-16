Єгипет на кордоні Смуги Гази готує зону для притулку палестинців, − ЗМІ

Наголошується, що це крок на випадок непередбачених обставин.

Єгипет на кордоні Смуги Гази готує місце для притулку палестинців − у разі якщо ізраїльський наступ на місто Рафах спричинить масову втечу людей.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією одного з джерел, Єгипет налаштований, що переговори про припинення вогню можуть допомогти уникнути такого сценарію, але встановлює зону на кордоні як тимчасовий і запобіжний захід.

Три джерела в службах безпеки повідомили, що Єгипет почав готувати пустельну територію з основними об'єктами, які можна було б використовувати для притулку палестинців, підкресливши, що це крок на випадок непередбачених обставин.

Офіційний Каїр цю інформацію заперечує. Єгипет неодноразово висловлював занепокоєння, що руйнівний наступ Ізраїлю на Газу може витіснити палестинців на Синайський півострів, що було б “абсолютно неприйнятним”. Аналогічну позицію мають інші арабські країни, зокрема Йорданія.