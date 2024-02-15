США запустили шість нових супутників для військових потреб

Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічного розвитку (SDA) підтвердили успішний запуск шести супутників на навколоземну орбіту.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

На орбіту вивели два супутники для гіперзвукового та балістичного космічного датчика стеження і останні чотири супутники Tranche 0.

Тепер супутники проводять початкові дослідження, тестування та перевірку. Їх будуть випробовувати на орбіті два роки.

“Протягом наступних кількох тижнів інженери MDA і SDA проведуть серію тестів і процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють і спілкуються з іншими системами належним чином”, - розповіли в Пентагоні.