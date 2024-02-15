Україна планує закуповувати турецькі винищувачі KAAN — посол

Посол України в Анкарі Василь Боднар в ефірі CNN Türk заявив, що у перспективі Україна планує закуповувати турецькі винищувачі п’ятого покоління KAAN.

Про це повідомляє "Мілітарний".

"Українські фахівці працюють у межах проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN. Це не нова історія. У нас є кілька досвідчених компаній з розробки двигунів", – наголосив Боднар.

Посол припустив, що турецький винищувач може стати конкурентом американським літакам, вказавши, що Київ планує закуповувати його.

"Україна також придбає KAAN. І ми не обмежимося їхньою покупкою, ми їх будемо використовувати, і знаємо, де саме", — додає дипломат.

Винищувачі п'ятого покоління KAAN

Розробку літака здійснюють поетапно, тому важливі системи озброєння встановлять лише на пізніших прототипах. Винищувач, який раніше був відомий як MMU (Milli Muharip Ucak), або ж TF-X першого травня 2023 року отримав офіційну назву KAAN.

Перед турецькими розробниками поставлена мета створити бойовий літак, який матиме малу радіолокаційну помітність і високу маневреність. Він матиме сучасну оптично-електронну локаційну систему та бортову РЛС. Виробництво трьох прототипів MMU Block планують завершити до кінця 2026 року та один прототип Block I – до 2029 року.

Процес виробництва першого прототипу нового турецького винищувача показали у листопаді 2022 року. Сталося це на складальній лінії турецької компанії Turkish Aerospace Industry (TAI). Управління оборонної промисловості Туреччини реалізує цей проєкт для перспективної заміни винищувачів F-16.

Наземні випробування прототипу KAAN розпочалися у березні 2023 року. Перша пробіжка літака злітно-посадковою смугою відбулася 16 березня. Літак запустив власні двигуни і певний час рухався за рахунок тяги реактивних двигунів, тому успішно пройшов перший тест наземних випробувань.

Улітку 2022 року Управління оборонної промисловості Туреччини оголосило конкурс на розробку турбовентиляторного двигуна. Заявки на участь у конкурсі подали дві турецькі компанії: Tusas Engine Industries та TRMotor.

У липні цього року стало відомо, що Азербайджан і Туреччина домовились про співпрацю у розробці винищувача нового покоління.