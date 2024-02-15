Союзники з НАТО планують передати Україні мільйон дронів

Крім того, у коаліції з розмінування перебуває вже 20 держав.

На засіданні Ради Україна-НАТО союзники висловили намір передати Україні мільйон дронів.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, йдеться на сайті НАТО.

Він привітав рішення Канади, Фінляндії та Норвегії надати нашій державі підтримку у вигляді обладнання та запасних частин для F-16, а також засоби протиповітряної оборони.

Столтенберг також додав, що коаліція з розмінування налічує уже 20 держав-членів НАТО.