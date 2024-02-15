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Союзники з НАТО планують передати Україні мільйон дронів

Крім того, у коаліції з розмінування перебуває вже 20 держав.

Союзники з НАТО планують передати Україні мільйон дронів
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: Х/Jens Stoltenberg

На засіданні Ради Україна-НАТО союзники висловили намір передати Україні мільйон дронів.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, йдеться на сайті НАТО.

Він привітав рішення Канади, Фінляндії та Норвегії надати нашій державі підтримку у вигляді обладнання та запасних частин для F-16, а також засоби протиповітряної оборони. 

Столтенберг також додав, що коаліція з розмінування налічує уже 20 держав-членів НАТО.

  • До нинішнього засідання Ради Україна-НАТО онлайн долучився міністр оброни Рустем Умєров.
  • Напередодні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.
  • Минулого місяця коаліція дронів розширилася ще на дві країни. До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція. 
  • Коаліцію дронів ініціювали Латвія та Україна під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня.
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