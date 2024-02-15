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Авдіївка не перебуває в оточенні, але під шквалом вогню росіян, - речник ОСУВ "Таврія"

"На Авдіївці нищаться шаленими темпами і ресурси, і резерви російської армії", - підкреслив Дмитро Лиховій.

Авдіївка не перебуває в оточенні, але під шквалом вогню росіян, - речник ОСУВ "Таврія"
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

Попри складу ситуацію в Авдіївці місто не оточене, хоча зазнає шквального вогню ворога.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій

"Хоча постачання, евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Звідси головний висновок - Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча про це може трубити російська пропаганда", - сказав Лиховій.

Він наголосив, що ситуація постійно змінюється, і військові не будуть показувати і коментувати події на цьому напрямку в режимі реального часу, оскільки це небезпечно для бійців та може призвести до зриву операцій.

Лиховій також повідомив, що лише за минулу добу, 14 лютого, в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 43 авіаудари, провів 64 бойові зіткнення та здійснив 1080 артобстрілів. "І левова частка кожної з цих цифр - це Авдіївський напрямок, шквал вогню, і це свідчення тієї переваги, яку, на жаль, ворог має в живій силі, в авіація і в артилерії", - сказав речник ОСУВ.

Він додав, що при цьому втрати ворога в живій силі склали 526 осіб і майже всі - на Авдіївському напрямку.

"На Авдіївці нищаться шаленими темпами і ресурси, і резерви російської армії", - підкреслив Лиховій.

  • У вечірньому зведенні 15 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області де ворог, за підтримки авіації продовжує спроби захопити місто.
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