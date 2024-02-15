На Харківщині зловили на хабарі у розмірі 55 тис. доларів посадовицю податкової

У Харківській області посадовицю Державної податкової служби викрили на хабарі у розмірі 55 тисяч доларів. Гроші чиновниця вимагала за виключення підприємця із реєстрів.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).
"За даними слідства, податківиця підбурила представника приватного товариства надати цю суму керівнику ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ", – йдеться у повідомленні.
Крім того, жінка від початку 2024 року вимагала 150 тисяч доларів за "правильні" результати перевірок.
"Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів", – зазначили у Бюро.
15 лютого 2024 року НАБУ і САП повідомили посадовиці про підозру.
Слідством вживаються заходи щодо встановлення причетності інших посадових осіб ДПС та фізичних осіб.
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