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Посадовців Держпраці затримали на одержанні пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки

Слідство встановило, що посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства.

Посадовців Держпраці затримали на одержанні пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки
Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора повідомив, що посадовців Держпраці затримали на одержанні пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки. 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівника і начальника управління одного з міжрегіональних управлінь державної служби з питань праці та двох посередників викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Надалі вони повідомили керівнику товариства, що він може уникнути перевірки за пів мільйона гривень. Для цього він мав укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок обумовлену суму.  

Правоохоронці затримали посадовців у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, а також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Нещодавно Transparency International повідомила, що Україна за рік піднялася на 12 позицій в світовому Індексі сприйняття корупції. Україна покращила свої показники на три бали до 36 балів і посіла 104-те місце. Рік тому країна посідала 116-те місце, набравши 33 бали.

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