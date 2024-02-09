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Зрадника, що встановив камери поблизу чорноморського порту, затримали у Миколаєві

Чоловік допомагав ворогові цілодобово слідкувати за суднами, також передавав інформацію про блокпости та переміщення техніки. 

Зрадника, що встановив камери поблизу чорноморського порту, затримали у Миколаєві
Затримали зрадника, який шпигував за портом Чорного моря
Фото: Офіс генпрокурора

У Миколаєві затримали місцевого мешканця, який збирав розвіддані для ворога, а також встановив камери відеоспостереження поблизу порту і надав окупантам віддалений доступ до них.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Миколаєва у державній зраді", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний у поле зору російських спецслужб потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію рф проти України. Його завербували наприкінці 2023 року спецслужби країни-агресора. 

"У зоні особливої уваги ворога були місця дислокації ЗСУ, а також військові кораблі та морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію", – додали у прокуратурі.

Чоловік встановив декілька камер для прихованого відеоспостереження на технологічних спорудах поблизу морського порту. Вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу ворогу. 

Зрадник встановив камери поблизу порту у Чорному морі
Фото: СБУ
Зрадник встановив камери поблизу порту у Чорному морі
Чоловік відслідковував блокпости та інші локації ЗСУ
Фото: СБУ
Чоловік відслідковував блокпости та інші локації ЗСУ

Також чоловік відслідковував блокпости ЗСУ, у тому числі військові шпиталі та навчальні центри. Наразі він перебуває під вартою. 

Агента затримали, коли він намагався встановити ще одну вебкамеру. 

Під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон із доказами, а також інструменти для монтажу відеокамер. 

Нещодавно винесли вирок зрадникові, який шпигував за річковим портом Ізмаїла. Російський агент проведе у в’язниці років. 

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