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РФ вночі вдарила по готелю в Харківській області

Поранень зазнала одна людина – охоронець. 

РФ вночі вдарила по готелю в Харківській області
Уночі РФ вдарила безпілотними по цивільній інфраструктурі
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Після півночі армія Росії завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Пошкоджено готель і приватні будинки.

Постраждала одна людина – охоронець готелю. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram

У Харківській області унаслідок удару Росії горів готель
Фото: Олег Синєгубов у Telegram
У Харківській області унаслідок удару Росії горів готель

"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", – сказав він.

За даними Повітряних сил, сьогодні вночі ворог атакував Україну 16 ударними БпЛА Shahed-136. Захисникам вдалося збити 10.

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