РФ вночі вдарила по готелю в Харківській області

Після півночі армія Росії завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Пошкоджено готель і приватні будинки.
Постраждала одна людина – охоронець готелю. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", – сказав він.
За даними Повітряних сил, сьогодні вночі ворог атакував Україну 16 ударними БпЛА Shahed-136. Захисникам вдалося збити 10.