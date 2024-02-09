РФ вночі вдарила по готелю в Харківській області

Після півночі армія Росії завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Пошкоджено готель і приватні будинки.

Постраждала одна людина – охоронець готелю. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram У Харківській області унаслідок удару Росії горів готель

"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", – сказав він.

За даними Повітряних сил, сьогодні вночі ворог атакував Україну 16 ударними БпЛА Shahed-136. Захисникам вдалося збити 10.