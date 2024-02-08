Українські прикордонники затримали групу нелегалів на кордоні з Угорщиною

Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів - 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що у складі групи були чоловіки з 11 областей України.

Організатори незаконного переправлення отримали від своїх клієнтів від 4,5 тис. до 8,5 тис. доларів.

Прикордонники повідомили поліції про виявлення у діях перевізників ознак кримінального злочину. На затриманих склали адмінпротоколи.

Наразі триває перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми.