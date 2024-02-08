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Група з 38 нелегалів намагалася потрапити до Угорщини

Це абсолютний рекорд, зазначили прикордонники.

Група з 38 нелегалів намагалася потрапити до Угорщини
Українські прикордонники затримали групу нелегалів на кордоні з Угорщиною
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів - 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини.  

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення”, - йдеться у повідомленні. 

Прикордонники додали, що у складі групи були чоловіки з 11 областей України. 

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Організатори незаконного переправлення отримали від своїх клієнтів від 4,5 тис. до 8,5 тис. доларів. 

Прикордонники повідомили поліції про виявлення у діях перевізників ознак кримінального злочину. На затриманих склали адмінпротоколи.

Наразі триває перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми.

  • Трьох ухилянтів, які намагалися перетнути кордон із Румунією, затримали на ділянці відділу "Порубне" Чернівецького загону. Чоловіки йшли до держрубежу завдяки "підказкам", які їм надавали телефоном.
  • Нещодавно Служба безпеки України викрила п’ять нових схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, а також затримала організаторів оборудок. Як ідеться на сайті спецслужби, серед фігурантів –депутат райради на Прикарпатті й посадовець Служби судової охорони із Кропивницького.
  • Прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига", тіла чоловіка. Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області.
  • Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали двох чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон України та Румунії.
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