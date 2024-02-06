Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали двох чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон України та Румунії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Мешканець Чернівецької області на власному автомобілі віз двох чоловіків до кордону. Переходити до Румунії ці порушники мали самостійно, за вказівками, які їм обіцяв надавати по телефону організатор схеми”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що втікачі за це заплатили по 3 тис. євро.
Прикордонники зазначили, що переправник з помічником понесуть кримінальну відповідальність. Щодо двох втікачів склали адмінпротоколи.
- Українські прикордонники затримали групу нелегалів на Буковині.
-
Прикордонники Мукачівського загону виявили п'ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна. Провідники "ухилянтів" переконували, що все пройде без перепливання річки.
-
Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні з Молдовою декількох порушників.
- Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.