Прикордонники затримали нелегалів при спробі втекти з України

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали двох чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон України та Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Мешканець Чернівецької області на власному автомобілі віз двох чоловіків до кордону. Переходити до Румунії ці порушники мали самостійно, за вказівками, які їм обіцяв надавати по телефону організатор схеми”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що втікачі за це заплатили по 3 тис. євро.

Прикордонники зазначили, що переправник з помічником понесуть кримінальну відповідальність. Щодо двох втікачів склали адмінпротоколи.