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За час повномасштабної війни Сили оборони вивели з ладу близько третини Чорноморського флоту РФ

Українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

За час повномасштабної війни Сили оборони вивели з ладу близько третини Чорноморського флоту РФ
російський ракетний катер “Івановєц” йде на дно, 1 лютого 2024
Фото: скріншот відео

Близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ із посиланням на дані Генштабу. 

“Наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен”, – йдеться в повідомленні.

За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.

  • У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ. 
  • До цього очільник ГУР Кирило Буданов припустив посилення атак на російську військову інфраструктуру. Він зазначив, що гіпотетично є план, за яким ці атаки відбуваються, і він включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і військові об'єкти.
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