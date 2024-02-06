За час повномасштабної війни Сили оборони вивели з ладу близько третини Чорноморського флоту РФ

Близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ із посиланням на дані Генштабу.
“Наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен”, – йдеться в повідомленні.
За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.
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