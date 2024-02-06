Малюк після виклику до ВР: я, як керівник СБУ, зроблю все можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно

Заява Малюка з’явилася одразу після того, як Верховна Рада проголосувала за його виклик до парламенту через справу щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.info.

Сьогодні, 6 січня, Верховна Рада підтримала рішення про виклик голови СБУ Василя Малюка до парламенту у справі щодо незаконного стеження за журналістами. Одразу після цього пресслужба відомства випустила заяву Малюка, де він, зокрема, обіцяє зробити все можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.

“Служба безпеки України сьогодні робить надважливий внесок у захист країни. Контррозвідники, бійці ЦСО «А», слідчі, кіберфахівці, оперативники, аналітики – усі співробітники СБУ об’єднані метою наближення нашої Перемоги”, – йдеться у заяві.

Малюк зауважує, що бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту: знищили російської бронетехніки більш ніж на 1 млрд доларів і серед них – понад 500 танків.

“Ми активно працюємо і використовуючи БПЛА. Тож серед наших цілей системи ППО та військові об’єкти в окупованому Криму. Наші унікальні розробки морських дронів «Sea baby» та «Мамай» змінили розташування сил на Чорному морі. Зокрема, вразили 8 кораблів Чорноморського флоту Росії”, - повідомив голова відомства.

Також він згадує про інші спецоперації СБУ.

“За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень”, – повідомив Малюк.

Серед іншого, він зазначив, що направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ.

“Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання”, - наголосив Малюк.

Він зазначив, що пишається бойовими побратимами СБУ – тими, хто виконує реальні бойові задачі, реально ловить колаборантів та зрадників, реально знищує окупантів та протидіє злочинності.

“Це і є справжнє обличчя дієвої і фахової Служби безпеки. І я, як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!” – запевняє Малюк.

Він вважає, що саме цим Україна відрізняється від авторитарної Росії і відрізнятиметься надалі.

Напередодні команда Bihus.Info заявила, що за нею стежила Служба безпеки України, а операцію організував Департамент захисту національної державності.