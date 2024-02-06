Головне за ніч та ранок вівторка, 6 лютого: 126 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Російські війська вночі завдали ударів по Золочеву на Харківщині.

"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", – повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.

Синєгубов також уточнив, що росіяни вдарили двома ракетами С-300.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 126 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1020 російських окупантів, 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 390580 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Херсонська ОВА повідомила, що Берислав знову атакували російські безпілотники.

Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу.

Через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї – вибухова травма, поранення рук та ніг.

Нагадаємо, п'ятеро людей загинули за минулу добу через російські обстріли Херсонської області. Ворог провів 16 обстрілів.

1 лютого російська армія атакувала в Бериславі волонтерів із Франції. Двоє іноземців загинули, ще троє були поранені. Також поранень зазнав українець, що працював у міжнародній організації.

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель приїхав до Києва разом із спеціальним радником Закі Лайді.

Лайді виклав своє фото у соцмережі X світлини з потягом Укрзалізниці, однак через кілька годин прибрав своє повідомлення.

Боррель анонсував візит в Україну на початку лютого, щоб підтвердити продовження військової та безпекової підтримки від ЄС. Перед цим він відвідав Польщу, щоб обговорити всі форми підтримки України.

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