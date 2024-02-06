​У Києві відбудеться виставка світлин загиблого Героя Дениса Кривого "Боротьба за свій пейзаж"

Денис загинув у травні 2023 року під Бахмутом, рятуючи поранених побратимів.

У Києві відбудеться виставка світлин загиблого на війні фотографа Дениса Кривого "Боротьба за свій пейзаж".

Про це повідомили на сайті Українського ПЕН.

Денис Кривий займався пейзажним та репортажним фото, опанував анімалістику, аерофотографію. Його роботи публікували в National Geographic.

Денис загинув у травні 2023 року під Бахмутом, рятуючи поранених побратимів.

Відкриття виставки – 7 лютого о 18:00 у київському просторі PEN Ukraine (вул. Лук’янівська, 14а). В експозиції будуть представлені роботи із серій "Краса Бузького Гарду" та "Київські мости".

"Краса Бузького Гарду" присвячена національному парку поблизу села Мигія Миколаївської області, що був одним з найулюбленіших місць Дениса Кривого. Саме там він сформувався як фотограф та виріс як особистість.

"Київські мости" – маленька серія фотографій, на яких відображено красу Південного і Дарницького мостів.

Подію модеруватиме письменниця та дослідниця культури Саша Довжик. Участь у відкритті виставки візьмуть дружина Дениса Кривого Галина Волгіна, директор національного парку "Бузький Гард" Владислав Артамонов (онлайн), президент PEN Ukraine Володимир Єрмоленко та фотограф Олександр Нестеровський.

Виставка проводиться за підтримки благодійного фонду "СЯО", який заснувала дружина Дениса Кривого. Фонд проводить аукціони та продажі робіт Дениса, а отримані кошти передає для допомоги його підрозділу. Протягом виставки у відвідувачів буде змога придбати фотографії, а вторговані гроші також підуть на збір для цього підрозділу.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Роботи Дениса Кривого можна буде побачити до 7 квітня.