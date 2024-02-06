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Уночі росіяни завдали ударів по Золочеву на Харківщині, загинула двомісячна дитина (оновлено)

З-під завалів вилучили тіло двохмісячного хлопчика. Ще трьох жінок госпіталізували.

Уночі росіяни завдали ударів по Золочеву на Харківщині, загинула двомісячна дитина (оновлено)
Фото: Харківська ОВА

Російські війська вночі завдали ударів по Золочеву на Харківщині. В результаті зруйнований готель, під завалами може бути людина.

ПРо це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", – написав він у Telegram.

Триває ліквідація наслідків ударів.

Оновлено. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.

Синєгубов також уточнив, що росіяни вдарили двома ракетами С-300.

  • Російські військові регулярно обстрілюють Харківщину. Так, у суботу 2 лютого окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 м. Куп‘янськ. 
  • Російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню прикордонний Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області та запустили керовані авіабомби по селу Вільхуватка на Куп’янщині, є руйнування.
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