Уночі росіяни завдали ударів по Золочеву на Харківщині, загинула двомісячна дитина (оновлено)

Російські війська вночі завдали ударів по Золочеву на Харківщині. В результаті зруйнований готель, під завалами може бути людина.
ПРо це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", – написав він у Telegram.
Триває ліквідація наслідків ударів.
Оновлено. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.
Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.
Синєгубов також уточнив, що росіяни вдарили двома ракетами С-300.
- Російські військові регулярно обстрілюють Харківщину. Так, у суботу 2 лютого окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 м. Куп‘янськ.
- Російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню прикордонний Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області та запустили керовані авіабомби по селу Вільхуватка на Куп’янщині, є руйнування.