Уночі росіяни завдали ударів по Золочеву на Харківщині, загинула двомісячна дитина (оновлено)

Російські війська вночі завдали ударів по Золочеву на Харківщині. В результаті зруйнований готель, під завалами може бути людина.

ПРо це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", – написав він у Telegram.

Триває ліквідація наслідків ударів.

Оновлено. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.

Синєгубов також уточнив, що росіяни вдарили двома ракетами С-300.