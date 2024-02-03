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Вранці армія РФ скинула ФАБ-500 багатоповерхівку у Куп'янську

Попередньо – без постраждалих.

Вранці армія РФ скинула ФАБ-500 багатоповерхівку у Куп'янську
наслідки удару ФАБ-500 по Куп'янську
Фото: Олег Синєгубов

У суботу близько 6 години ранку російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 м. Куп‘янськ. 

"Попередньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планіровання та корекції. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура. 

Триває ліквідація наслідків.

  • Російські війська намагаються відновити контроль над Куп'янськом на Харківщині, адже він є важливим логістичним центром. На цьому напрямку ворог застосовує весь арсенал ворожої авіації: штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки. Ворог збільшив обстріли населених пунктів Куп'янщини. 
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