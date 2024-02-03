Вранці армія РФ скинула ФАБ-500 багатоповерхівку у Куп'янську

У суботу близько 6 години ранку російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 м. Куп‘янськ.

"Попередньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планіровання та корекції. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Триває ліквідація наслідків.