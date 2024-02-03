За добу Сили оборони знищили 880 окупантів та відправили на металобрухт 10 ворожих танків, – Генштаб

За добу Збройні сили України знищили близько 880 російських окупантів, 10 ворожих танків та 26 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника склали близько 387 940 осіб.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 387 940 (+880) осіб ,
- танків ‒ 6341 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13) од,
- артилерійських систем – 9300 (+26) од,
- РСЗВ – 979 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36) од,
- спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)
Дані уточнюються.