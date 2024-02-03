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За добу Сили оборони знищили 880 окупантів та відправили на металобрухт 10 ворожих танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника склали близько 387 940 осіб.

За добу Сили оборони знищили 880 окупантів та відправили на металобрухт 10 ворожих танків, – Генштаб
Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины

За добу Збройні сили України знищили близько 880 російських окупантів, 10 ворожих танків та 26 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника склали близько 387 940 осіб.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 387 940 (+880) осіб ,
  • танків ‒ 6341 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9300 (+26) од,
  • РСЗВ – 979 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)

Дані уточнюються.

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