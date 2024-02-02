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Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли Сумської області.

Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Наслідкиостріли Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 2 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 102 вибухи. 

Зркрема, по Юнаківській громаді росіяни били з мінометів та артилеріїа також синулина неї ВОГи з БпЛА.

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Хотінську, Есманьську та Краснопільську громади окупанти обстріляли з мінометів та атакували FPV-дронами.

Також з мінометів та артилерії російська армія атакувала Білопільську громаду.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та дронів.

Миропільську громаду армія РФ атакувала з артилерії, а Свеську - з мінометів.

Також з мінометів та ракетами з вертольотів російські окупанти вдарили по Середино-Будській громаді.

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