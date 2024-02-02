На Херсонщині українські бійці збили російський розвідувальний дрон ZALA.
Про це повідомило повітряне командування "Південь".
По цілі 2 лютого відпрацювали бійці Херсонської зенітної ракетної бригади.
Військові також оприлюднили відео знищення ворожого дрона.
- Безпілотники ZALA виробляє компанія "Zala Aero Group", яка також виготовляє "ланцети". 49,15% акції компанії належать концерну “Калашніков” – одному з чільних російських виробників зброї. “Калашніков” з 2014 року перебуває під санкціями США та Канади, у 2022 році концерн також у санкційних списках ЄС.
- Проти мажоритарного власника "Zala Aero Group", російського бізнесмена Олександра Захарова, запровадили санкції Великобританія, Австралія та Україна. Однак це не заважає завозити все потрібне устаткування. У тому числі й те, що підпадає під посилений експортний контроль. Детальніше про російську компанію та її продукцію читайте в нашому матеріалі.