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На Херсонщині збили російський розвідувальний дрон ZALA

По цілі відпрацювали бійці Херсонської зенітної ракетної бригади.

На Херсонщині збили російський розвідувальний дрон ZALA
безпілотний літак ZALA 421-20, фото ілюстративне
Фото: Vitalykuzmin.net

На Херсонщині українські бійці збили російський розвідувальний дрон ZALA.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

По цілі 2 лютого відпрацювали бійці Херсонської зенітної ракетної бригади.

Військові також оприлюднили відео знищення ворожого дрона.

  • Безпілотники ZALA виробляє компанія "Zala Aero Group", яка також виготовляє "ланцети". 49,15% акції компанії належать концерну “Калашніков” – одному з чільних російських виробників зброї. “Калашніков” з 2014 року перебуває під санкціями США та Канади, у 2022 році концерн також у санкційних списках ЄС. 
  • Проти мажоритарного власника "Zala Aero Group", російського бізнесмена Олександра Захарова, запровадили санкції Великобританія, Австралія та Україна. Однак це не заважає завозити все потрібне устаткування. У тому числі й те, що підпадає під посилений експортний контроль. Детальніше про російську компанію та її продукцію читайте в нашому матеріалі.
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