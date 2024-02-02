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Україна задокументувала понад 120 тис. воєнних злочинів внаслідок вторгнення Росії, – генпрокурор

Зокрема задокументовані вбивства, зґвалтування, тортури, примусові депортації, жорстоке поводження, мародерство.

Україна задокументувала понад 120 тис. воєнних злочинів внаслідок вторгнення Росії, – генпрокурор
генпрокурор Андрій Костін
Фото: Анна Стешенко

В Україні наразі задокументовано понад 120 тисяч воєнних злочинів внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Наразі ми задокументували понад 120 тисяч воєнних злочинів, зокрема вбивства, зґвалтування, тортури, примусові депортації, жорстоке поводження, мародерство та багато інших злочинів. Дуже важливо, що вперше з часів Другої світової війни міжнародна спільнота готова притягнути до відповідальності та покарати тих, хто проявив акт агресії та розвʼязав війну", – вказав Костін.

Генпрокурор також наголосив на важливості консолідації цивілізованого світу задля подальшої підтримки України в боротьбі з російським агресором.

"Перемога України в інтересах всього цивілізованого світу: США, ЄС, Великої Британії, Канади та багатьох інших партнерів і друзів України. Вони зацікавлені в тому, щоб ми перемогли в цій війні, звільнили свою землю і відновили справедливість. Адже ця перемога буде не лише заради України та українців. Перемога України буде дуже важливим сигналом для всіх тих, хто наважується розпалювати нові війни та конфлікти в інших частинах світу", – зазначив генпрокурор.

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