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Окупанти перетворюють ТОТ Запорізької області на смітник

Окупована територія Запорізької області деградує.

Окупанти перетворюють ТОТ Запорізької області на смітник
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти перетворюють території Запорізької області на смітник. Люди постійно потерпають від відключень водопостачання та неприбрані вулиці.

Про це розповідає мер Мелітополя Іван Федоров.

Жителі окупованого міста майже постійно без водопостачання.

"З розвинутого проєвропейського Мелітополя роблять російський смітник, де навіть не можуть прибрати, обмальовують стіни й встановлюють усюди паркани. Для картинки на телебаченні пропаганди роблять показові ремонти в лікарнях та громадських установах", – пише Федоров.

  • В окупованому Мелітополі росіяни збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Опановувати безпілотники змушують навіть дітей. Місто перетворюють на полігон.
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