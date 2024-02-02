Окупанти перетворюють ТОТ Запорізької області на смітник

Російські окупанти перетворюють території Запорізької області на смітник. Люди постійно потерпають від відключень водопостачання та неприбрані вулиці.

Про це розповідає мер Мелітополя Іван Федоров.

Жителі окупованого міста майже постійно без водопостачання.

"З розвинутого проєвропейського Мелітополя роблять російський смітник, де навіть не можуть прибрати, обмальовують стіни й встановлюють усюди паркани. Для картинки на телебаченні пропаганди роблять показові ремонти в лікарнях та громадських установах", – пише Федоров.