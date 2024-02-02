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Ще 4 українських дітей вдалося повернути з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей

Дітям від 0 до 16 років.

Ще 4 українських дітей вдалося повернути з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей
Фото: Save Ukraine

Ще 4 українських дітей вдалося повернути з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей, повідомила волонтерська організація Save Ukraine. 

“Іще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула наша команда Save Ukraine. Дітям від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з наших центрів. Наразі триває 15 рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких ми повернули в Україну з окупації та території росії”, – йдеться в повідомленні.

Нещодавно генпрокурора Андрій Костін повідомив, що окупанти депортували близько 20 тисяч українських дітей на територію РФ. Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності.

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