​Прокурори ідентифікували 8 учасників банди, яка під час окупації пограбувала будинок Добкіна

Прокурори ідентифікували вісьмох учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом "Чижом", які грабували цивільних під час окупації Вовчанської громади на Харківщині.

Про це повідомила обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом військовим російської армії та чотирьом громадянам України за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередню змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час окупації міста Вовчанськ місцевий житель – відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Чиж" – вирішив грабувати та обкрадати цивільне населення. Для цього він залучив чотирьох російських військовослужбовців та трьох місцевих жителів: 33-річного мешканця, 47-річного раніше судимого чоловіка та 37-річну жінку.

Злочини вони вчиняли в період з кінця лютого 2022 року до травня того ж року. Так, у березні 2022 підозрювані приїхали до будинку ексмера Харкова Михайла Добкіна в окупованому селі Бугаївка. У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи зброєю.

Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку.

У садовому товаристві в селі Бугаївка вони забрали з приватних домоволодінь квадроцикл "Outlander", автомобіль "Land Rover Range Rover Autobiography", гроші у сумі $2500, побутову техніку тощо. Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години.

13 квітня 2022 року двоє підозрюваних – 47-річний раніше судимий чоловік та 37-річна жінка – пограбували брата директора Вовчанського лісгоспу: вони заволоділи автомобілями та снігоходом. У вбивстві самого директора лісгоспу обвинувачують "Чижа". Справа перебуває на розгляді в Чугуївському міському суді.

Крім того, "Чиж" насильно посадив до автомобіля чоловіка, який 24 лютого 2022 зірвав прапор Росії, який окупанти підняли на площі Вовчанська. Підозрюваний привіз потерпілого до місця, де окупанти здійснювали допити та утримували цивільних громадян. Чоловіка побили руками та кувалдою, одягнули на голову мішок та близько чотирьох годин незаконно утримували і катували. Потім зловмисники вивезли потерпілого на узбіччя дороги та відпустили.

Аналогічним чином постраждав ще один місцевий мешканець – у нього вимагали повернути зброю, яку він забрав з розбитої колони збройних сил РФ біля околиць села Шестакове. У чоловіка забрали двох синів та помістили до камери. Одного з них піддавали тортурам, поки батько не повернув зброю окупантам.

Попередньо, загальна сума збитків, завдана всім потерпілим, – майже 9 млн гривень.

Сімом зловмисникам повідомлено про підозру заочно. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

"Чиж" уже отримав вирок по іншому кримінальному провадженню. Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Правоохоронці вручили йому підозру за місцем відбуття покарання – у колонії в Запорізькій області.