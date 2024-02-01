Безпілотники раніше збили під час обстрілів Харкова та Миколаївщини.

Вибухотехніки Нацполіції знешкодили два збитих російських безпілотники “Герань-2”. Перед тим їх збили під час ворожих обстрілів Харкова та Миколаївщини.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Фахівці вибухотехнічної служби поліції вилучили та знищили бойові частини снарядів у безпечному місці на відстані від населених пунктів”, - йдеться у повідомленні.

Перший безпілотник знайшли в полі поблизу села у Миколаївській області, його підірвали на місці.

Другий БпЛА знайшли на Харківщині. Бойову частину довелося вручну виносити з території домогосподарства, вантажити у спеціальний автомобіль та транспортувати за межі міста. Там бойову частини знищили.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція