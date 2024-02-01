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Поліцейські вибухотехніки знешкодили збиті російських безпілотники

Безпілотники раніше збили під час обстрілів Харкова та Миколаївщини.

Поліцейські вибухотехніки знешкодили збиті російських безпілотники
Збитий російський БпЛА
Фото: Нацполіція

Вибухотехніки Нацполіції знешкодили два збитих російських безпілотники “Герань-2”. Перед тим їх збили під час ворожих обстрілів Харкова та Миколаївщини.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

“Фахівці вибухотехнічної служби поліції вилучили та знищили бойові частини снарядів у безпечному місці на відстані від населених пунктів”, - йдеться у повідомленні.

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Перший безпілотник знайшли в полі поблизу села у Миколаївській області, його підірвали на місці.

Другий БпЛА знайшли на Харківщині. Бойову частину довелося вручну виносити з території домогосподарства, вантажити у спеціальний автомобіль та транспортувати за межі міста. Там бойову частини знищили.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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