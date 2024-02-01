Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ

Складно зрозуміти, як може бути імплементована буферна зона між Україною та РФ, коли російські солдати наразі перебувають на українській території.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Суспільне.

Таким чином Міллер прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо буферної зони між Україною та Росією.

"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей - захопити та підкорити Україну", - наголосив речник Держдепу.

Він зауважив, що Росія може почати з демілітаризації частин України, де перебувають російські солдати, якщо вона дійсно хоче показати свою зацікавленість у демілітаризованій зоні.

Вчора, 31 січня, російський диктатор під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" висловив ідею "демілітаризованої зони". На його думку, вона виведе російську територію з-під вогневої досяжності України.