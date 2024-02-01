Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСвіт

Вірменія може арештувати Путіна: країна приєдналася до Міжнародного кримінального суду

З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут.

Вірменія може арештувати Путіна: країна приєдналася до Міжнародного кримінального суду
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Вірменія стала 124 державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від сьогодні, 1 лютого, у країні набув чинності Римський стату, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного кримінального суду у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні Римський статут набуває чинності для Республіки Вірменія , що робить її 124-ю державою-учасницею", – повідомили у пресслужбі МКС.

 Раніше представник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян у DW зазначив, що це дає Вірменії можливість "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".

Зокрема, йдеться про Азербайджан.

Закон про ратифікацію Римського статуту парламент Вірменії прийняв 3 жовтня 2023 року.

Закон підписали 13 жовтня, а вже 17 жовтня він набув чинності. 

Раніше Росія різко критикувала Вірменію за стрімке приєднання до Римського статуту, який називається його "недружественним актом". 

У свою чергу глава уряду Нікол Пашинян у відповіді на ці заявки зазначив, що "дії Вірменії не спрямовані проти Москви".

Що відомо про ордер на арешт Путіна

  • Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати президента Росії Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.
  • Міжнародний суд 17 березня 2023 року видав розпорядження про арешт Путіна про підтвердження депортації тисяч дітей з окупованих Росією українських регіонів. 
  • Російська влада оголосила у розшук кілька суддів МКС за видачу указу на арешт президента РФ.
  • У ЄС зазначили, що рішення МКС про арешт Путіна – початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies