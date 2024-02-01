Вірменія може арештувати Путіна: країна приєдналася до Міжнародного кримінального суду

Вірменія стала 124 державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від сьогодні, 1 лютого, у країні набув чинності Римський стату, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного кримінального суду у соцмережі Х (Twitter).
"Сьогодні Римський статут набуває чинності для Республіки Вірменія , що робить її 124-ю державою-учасницею", – повідомили у пресслужбі МКС.
Today, the #ICC #RomeStatute enters into force for the Republic of #Armenia, making it the 124th State Party.— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 1, 2024
#MoreJustWorld pic.twitter.com/lHN1JqGbds
Зокрема, йдеться про Азербайджан.
Закон про ратифікацію Римського статуту парламент Вірменії прийняв 3 жовтня 2023 року.
Закон підписали 13 жовтня, а вже 17 жовтня він набув чинності.
Раніше Росія різко критикувала Вірменію за стрімке приєднання до Римського статуту, який називається його "недружественним актом".
У свою чергу глава уряду Нікол Пашинян у відповіді на ці заявки зазначив, що "дії Вірменії не спрямовані проти Москви".
Що відомо про ордер на арешт Путіна
- Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати президента Росії Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.
- Міжнародний суд 17 березня 2023 року видав розпорядження про арешт Путіна про підтвердження депортації тисяч дітей з окупованих Росією українських регіонів.
- Російська влада оголосила у розшук кілька суддів МКС за видачу указу на арешт президента РФ.
- У ЄС зазначили, що рішення МКС про арешт Путіна – початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні