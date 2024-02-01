Вірменія може арештувати Путіна: країна приєдналася до Міжнародного кримінального суду

З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут.

Вірменія стала 124 державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від сьогодні, 1 лютого, у країні набув чинності Римський стату, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного кримінального суду у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні Римський статут набуває чинності для Республіки Вірменія , що робить її 124-ю державою-учасницею", – повідомили у пресслужбі МКС.

Раніше представник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян у DW зазначив, що це дає Вірменії можливість "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі".

Зокрема, йдеться про Азербайджан.

Закон про ратифікацію Римського статуту парламент Вірменії прийняв 3 жовтня 2023 року.

Закон підписали 13 жовтня, а вже 17 жовтня він набув чинності.

Раніше Росія різко критикувала Вірменію за стрімке приєднання до Римського статуту, який називається його "недружественним актом".

У свою чергу глава уряду Нікол Пашинян у відповіді на ці заявки зазначив, що "дії Вірменії не спрямовані проти Москви".

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