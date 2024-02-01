Міністр оборони ФРН Пісторіус "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus

Через тривалі дискусії щодо поставок Німеччиною високоточних ракет Taurus для України, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зізнався, що "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus.

Про це пише N-TV.

Видання зазначає, що федеральний міністр оборони Пісторіус втомився від дискусій, як він ясно заявив у Бундестазі.

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус розкритикував дискусії щодо поставки в Україну крилатих ракет Taurus. Політик сказав, що "втомився" від дебатів, які тривають під час обговорення бюджету в Бундестазі.

Незважаючи на те, що Німеччина є однією з найбільших країн, які постачають зброю Києву, дискусія йде лише про спеціальну систему озброєнь.

"Наче мова йде про те, чи ми постачаємо все, що можемо, чи ми також беремо на себе трохи свободи та відповідальності, ухвалюючи це рішення", – зазначив Пісторіус.

Ракети Taurus є одними з найсучасніших ракет ВПС, які можуть знищувати такі цілі, як бункерний комплекс, навіть з великих висот і відстаней.

Уряд України продовжує діалог з Берліном щодо можливої передачі крилатих ракет Taurus.

Нещодавно виробник німецьких ракет Taurus запевнив, що зможе швидко поповнити запаси у разі передачі їх Києву. У компанії спростували думку, що запаси ракет у разі постачання їх Україні не можуть бути швидко відновлені.