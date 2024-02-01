Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
ГоловнаСвіт

Міністр оборони ФРН Пісторіус "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus

Дискусії щодо поставок далекобійних ракет Taurus для України точаться місяцями. 

Міністр оборони ФРН Пісторіус "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus
Фото: EPA

Через тривалі дискусії щодо поставок Німеччиною високоточних ракет Taurus для України, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зізнався, що "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus.

Про це пише N-TV.

Видання зазначає, що федеральний міністр оборони Пісторіус втомився від дискусій, як він ясно заявив у Бундестазі.

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус розкритикував дискусії щодо поставки в Україну крилатих ракет Taurus. Політик сказав, що "втомився" від дебатів, які тривають під час обговорення бюджету в Бундестазі. 

Незважаючи на те, що Німеччина є однією з найбільших країн, які постачають зброю Києву, дискусія йде лише про спеціальну систему озброєнь.

"Наче мова йде про те, чи ми постачаємо все, що можемо, чи ми також беремо на себе трохи свободи та відповідальності, ухвалюючи це рішення", – зазначив Пісторіус.

  • Ракети Taurus є одними з найсучасніших ракет ВПС, які можуть знищувати такі цілі, як бункерний комплекс, навіть з великих висот і відстаней. 
  • Нещодавно виробник німецьких ракет Taurus запевнив, що зможе швидко поповнити запаси у разі передачі їх Києву. У компанії спростували думку, що запаси ракет у разі постачання їх Україні не можуть бути швидко відновлені.
  • Водночас план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі. Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies