У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
У Києві лунали вибухи. Пошкоджено будинки, поранені 20 людей
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Множинне громадянство — друга спроба?
Множинне громадянство — друга спроба?
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
ГоловнаСуспільствоВійна

"Нам не потрібні Taurus, щоб атакувати Москву”: Кулеба заявив про продовження переговорів з Німеччиною щодо поставок ракет

Глава МЗС України намагається змінити позицію Німеччини щодо поставки далекобійних ракет Taurus.

"Нам не потрібні Taurus, щоб атакувати Москву”: Кулеба заявив про продовження переговорів з Німеччиною щодо поставок ракет
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Уряд України продовжує діалог з Берліном щодо можливої передачі крилатих ракет Taurus.

Про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю виданню Bild, передає DW.  

Незважаючи на ухвалене кілька днів тому рішення бундестагу проти постачання цих ракет Києву, Україна не залишає надії змінити позицію федерального уряду, заявив Кулеба.

За його словами, все залежить від політичних обставин, фактичних потреб та запитів фронту. 

"Нам не потрібний Taurus, щоб атакувати Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які нам надали західні партнери, щоб атакувати Москву або іншу частину російської території. Нам необхідний Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру на території України за лінією фронту", - наголосив він.

  • Нещодавно виробник німецьких ракет Taurus запевнив, що зможе швидко поповнити запаси у разі передачі їх Києву. У компанії спростували думку, що запаси ракет у разі постачання їх Україні не можуть бути швидко відновлені.
  • Водночас план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі. Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.
  • Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил бундесверу. Вони здатні навіть з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies