"Нам не потрібні Taurus, щоб атакувати Москву”: Кулеба заявив про продовження переговорів з Німеччиною щодо поставок ракет

Уряд України продовжує діалог з Берліном щодо можливої передачі крилатих ракет Taurus.
Про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю виданню Bild, передає DW.
Незважаючи на ухвалене кілька днів тому рішення бундестагу проти постачання цих ракет Києву, Україна не залишає надії змінити позицію федерального уряду, заявив Кулеба.
За його словами, все залежить від політичних обставин, фактичних потреб та запитів фронту.
"Нам не потрібний Taurus, щоб атакувати Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які нам надали західні партнери, щоб атакувати Москву або іншу частину російської території. Нам необхідний Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру на території України за лінією фронту", - наголосив він.
- Нещодавно виробник німецьких ракет Taurus запевнив, що зможе швидко поповнити запаси у разі передачі їх Києву. У компанії спростували думку, що запаси ракет у разі постачання їх Україні не можуть бути швидко відновлені.
- Водночас план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі. Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.
- Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил бундесверу. Вони здатні навіть з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери.