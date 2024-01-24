"Нам не потрібні Taurus, щоб атакувати Москву”: Кулеба заявив про продовження переговорів з Німеччиною щодо поставок ракет

Уряд України продовжує діалог з Берліном щодо можливої передачі крилатих ракет Taurus.

Про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю виданню Bild, передає DW.

Незважаючи на ухвалене кілька днів тому рішення бундестагу проти постачання цих ракет Києву, Україна не залишає надії змінити позицію федерального уряду, заявив Кулеба.

За його словами, все залежить від політичних обставин, фактичних потреб та запитів фронту.

"Нам не потрібний Taurus, щоб атакувати Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які нам надали західні партнери, щоб атакувати Москву або іншу частину російської території. Нам необхідний Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру на території України за лінією фронту", - наголосив він.