В Україні планують створити третій табір для утримання російських військовополонених

Через дефіцит місць у СІЗО також були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися військовополонені.

В Україні вже є два табори для утримання російських військовополонених, і наразі планується відкрити третій.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає Укрінформ.

"У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених", - зазначив він.

Таранюк зазначив, що через дефіцит місць у СІЗО були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися російські військовополонені (і вони не утримуються спільно із іншими особами, які перебувають під вартою, - ред.).