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В Україні планують створити третій табір для утримання російських військовополонених

Через дефіцит місць у СІЗО також були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися військовополонені.

В Україні планують створити третій табір для утримання російських військовополонених
Військовополонений росіянин
Фото: EPA/UPG

В Україні вже є два табори для утримання російських військовополонених, і наразі планується відкрити третій.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає  Укрінформ.

"У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених", - зазначив він.

Таранюк зазначив, що через дефіцит місць у СІЗО були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися російські військовополонені (і вони не утримуються спільно із іншими особами, які перебувають під вартою, - ред.).

  • Військовополонені утримуються в Україні відповідно до вимог Женевської конвенції. Вони можуть надсилати та отримувати листи від рідних, для них також створені робочі місця.
  • Натомість стан здоров’я українців, які повернулися з російського полону, досить поганий. Більшість з них потребує реабілітації, вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги. Понад 90% полонених зазнали катувань.
  • Росія також використовує військовополонених для провокації протестів в Україні.
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