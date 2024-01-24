В Україні планують створити третій табір для утримання російських військовополонених

В Україні вже є два табори для утримання російських військовополонених, і наразі планується відкрити третій.
Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, передає Укрінформ.
"У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених", - зазначив він.
Таранюк зазначив, що через дефіцит місць у СІЗО були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися російські військовополонені (і вони не утримуються спільно із іншими особами, які перебувають під вартою, - ред.).
- Військовополонені утримуються в Україні відповідно до вимог Женевської конвенції. Вони можуть надсилати та отримувати листи від рідних, для них також створені робочі місця.
- Натомість стан здоров’я українців, які повернулися з російського полону, досить поганий. Більшість з них потребує реабілітації, вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги. Понад 90% полонених зазнали катувань.
- Росія також використовує військовополонених для провокації протестів в Україні.