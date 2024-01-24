Кожна сьома школа в Україні пошкоджена російськими ударами

Кожна сьома школа в Україні була пошкоджена росіянами. Повністю зруйновано 200 шкіл.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків. За його словами, на цей момент в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.

"Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень. І це безумовно спричиняє відсутність доступу до освіти в дітей", – зазначив заступник міністра.

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