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Обстріл Харкова 23 січня: у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих

Зокрема, постраждали 14 чоловіків та 15 жінок.

Обстріл Харкова 23 січня: у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов вранці 24 січня повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих – 14 чоловіків та 15 жінок.

Дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм, вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їх стан важкий.

Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані, отримують лікування амбулаторно. 

Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їх стан середній, задовільний.

Всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним.

Нагадаємо, росіяни завдали удару після того, як уже били по Харкову вночі і вранці 23 січня. Ранкового удару ворог завдав під час масованого ракетного обстрілу. За попередніми даними, загинули восьмеро людей, в тому числі дитина. Поранені понад 60.

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