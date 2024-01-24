ISW назвав ймовірну причину, чому росіяни не використовували “шахеди” під час останньої ракетної атаки

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що під час останньої масованої атаки замість “шахедів” були використані хибні цілі.

У ніч на 23 січня російські війська здійснили чергову серію ракетних ударів по Україні, яка мала на меті прорвати українську протиповітряну оборону, повідомляє Украінформ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

“Це перший випадок за останні місяці, коли масовані російські ракетні удари не включали безпілотники “Shahed-136/131”, які російські війська часто використовували, намагаючись подолати українські системи протиповітряної оборони”, – зазначають аналітики.

Вони зауважують, що російське джерело опублікувало 23 січня відеозапис, на якому нібито показано, як російська ракета випускає хибну теплову пастку. Схожі кадри російської ракети Х-101 під час російського удару з'явилися на наприкінці грудня 2023 року.

Фахівці припускають, що під час цієї масованої атаки замість безпілотників “Shahed” були використані хибні цілі, щоб експериментувати з ефективністю їх використання, а “Shahed” зберегти для інших цілей.

“Українські сили, схоже, нещодавно адаптувалися до нових російських ударів, а російські сили, ймовірно, продовжують експериментувати з новими ударними комплексами з різними засобами прориву української протиповітряної оборони і змушують Україну розгортати системи протиповітряної оборони в певних місцях”, – йдеться у звіті.

ISW повідомляє, що Росія, ймовірно, намагається придбати більше балістичних ракет з-за кордону, в тому числі з Ірану та Північної Кореї, оскільки за певних обставин балістичні ракети можуть бути більш успішними для ураження українських цілей.

Нагадаємо, вранці 23 січня Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Сили ППО збили 21 із 41 ракети.