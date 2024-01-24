Україна отримає від партнерів озброєння для ураження ворога в тилу, - Міноборони

Україна отримає від партнерів озброєння, яке дозволить вражати ворога не лише на лінії зіткнення, але й у тилу, та знищувати логістичні вузли росіян.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони за результатами 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”.
Також від партнерів пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дальнього ураження.
“Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання працювати над тим, аби надавати Україні більше зброї для подібних ударів”, – повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони молодший лейтенант Ілларіон Павлюк.
Також на зустрічі представники ГУ розвідки Міноборони поділились з партнерами інформацією про цілі, плани агресора та нашу протидію.
Крім того, на зустрічі ішлося про посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.
В рамках авіаційної коаліції, зокрема, обговорювали надання союзниками додаткових гелікоптерів.
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