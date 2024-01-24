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Україна отримає від партнерів озброєння для ураження ворога в тилу, - Міноборони

Також від партнерів пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дальнього ураження.

Україна отримає від партнерів озброєння для ураження ворога в тилу, - Міноборони
18-та зустріч у форматі "Рамштайн" 23 січня 2024 року
Фото: Пресслужба Міноборони України

Україна отримає від партнерів озброєння, яке дозволить вражати ворога не лише на лінії зіткнення, але й у тилу, та знищувати логістичні вузли росіян.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони за результатами 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”.

Також від партнерів пролунали зобов’язання щодо надання Україні зброї дальнього ураження.

“Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання працювати над тим, аби надавати Україні більше зброї для подібних ударів”, – повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони молодший лейтенант Ілларіон Павлюк.

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Також на зустрічі представники ГУ розвідки Міноборони поділились з партнерами інформацією про цілі, плани агресора та нашу протидію.

Крім того, на зустрічі ішлося про посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки. 

В рамках авіаційної коаліції, зокрема, обговорювали надання союзниками додаткових гелікоптерів. 

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ФРН передасть Україні списані багатоцільові військові вертольоти Sea King Mk41.

  • Під час зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр національної оборони Білл Блер оголосив про передачу Україні 10 багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies.

  • Крім того, з наступного місяця Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання бійців ЗСУ використанню F-16 в Данії та Франції. 

  • Міністр оборони Канади розповів, що найближчими тижнями ЗСУ отримають вантажі стрілецької зброї та боєприпасів, зимовий одяг та спорядження.

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