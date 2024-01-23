Буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу.

Зранку 23 січня росіяни завдали удар, у якому використали майже 40 ракет різних типів. Значну частину ракет вдалося збити, але є влучання. Більш ніж 200 різних об’єктів пошкоджені – 139 тільки будинків. 130 людей поранені або травмовані.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На жаль, 18 людей загинули… Мої співчуття рідним і близьким. І ця кількість загиблих може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція – розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили”, - зазначив президент.

Він пообіцяв, що російська війна обов’язково повернеться додому – туди, звідки це зло й прийшло, туди, де воно має заспокоїтися. Саме там, у Росії.

“Я хочу відзначити весь наш колектив ДСНС України, кожного й кожну, хто працює, щоб урятувати життя людей, допомогти після ударів. Хто вдень і вночі присвячує своє життя тому, щоб кожен був врятований. Харків та область, Київ та область, Сумщина, Чернігівщина, Донеччина, Запоріжжя та область, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, Дніпро та область, Кропивницький та область. Усі наші регіони, усі наші громади, які потребують захисту й отримують його від ДСНС. Дякую всім у службі за самовідданість, професійність та людяність”, - наголосив Володимир Зеленський.

Голова держави провів сьогодні зустріч із главою Європейської народної партії Манфредом Вебером, поінформував і про ситуацію на полі бою, і про наш захист від російського терору. Також сторони обговорили посилення ППО та євроінтеграцію України.

“Сьогодні є рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства”, - запевнив Зеленський.

Окрім цього, уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів. Мета цього - максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес.

“Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого – все детально в указі. Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає”, - пообіцяв голова держави.