Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів

Під час зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр національної оборони Білл Блер оголосив про передачу Україні 10 багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.
“Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку. Кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв'язку” - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що пакет допомоги включає в себе навчання українських операторів за комерційним контрактом, а також причепи та запчастини.
Поставка цих катерів, а також навчання мають бути завершені до кінця весни 2024 року. Їх вартість складає приблизно 20 млн доларів.
Крім того, з наступного місяця Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання бійців ЗСУ використанню F-16 в Данії та Франції.
Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 млн доларів, навчання розпочнеться в лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.
Крім того, Канада проводить заняття з англійської як другої мови для військовослужбовців ВПС України.
Міністр оборони Канади розповів, що найближчими тижнями ЗСУ отримають вантажі стрілецької зброї та боєприпасів, зимовий одяг та спорядження.