Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів

Крім того, з наступного місяця Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання бійців ЗСУ використанню F-16 в Данії та Франції.

Під час зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр національної оборони Білл Блер оголосив про передачу Україні 10 багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

“Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку. Кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв'язку” - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що пакет допомоги включає в себе навчання українських операторів за комерційним контрактом, а також причепи та запчастини.

Поставка цих катерів, а також навчання мають бути завершені до кінця весни 2024 року. Їх вартість складає приблизно 20 млн доларів.

Крім того, з наступного місяця Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання бійців ЗСУ використанню F-16 в Данії та Франції.

Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 млн доларів, навчання розпочнеться в лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.

Крім того, Канада проводить заняття з англійської як другої мови для військовослужбовців ВПС України.

Міністр оборони Канади розповів, що найближчими тижнями ЗСУ отримають вантажі стрілецької зброї та боєприпасів, зимовий одяг та спорядження.