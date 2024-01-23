AP: перед зустріччю у форматі “Рамштайн” Пентагон не має змоги запропонувати фінансову підтримку Україні

Наразі США очікуватимуть від союзників допомоги із фінансуванням військових потреб України, поки у Конгресі вирішують питання із фінансуванням. Таким чином зустріч у вівторок буде зосереджена на довгострокових потребах України.

Вперше після того, як у квітні 2022 року міністр оборони Ллойд Остін створив міжнародну групу для підтримки України (формат “Рамштайн”), Сполучені Штати будуть приймати щомісячні збори близько 50 країн, не маючи грошей, а також не маоючи змоги надіслати боєприпаси та ракети, які потрібні Україні для захисту від Росії, пише AP.

Чекаючи, поки Конгрес ухвалить бюджет і, можливо, схвалить більше грошей для України, США очікуватимуть від союзників допомоги із фінансуванням військових потреб України.

Зустріч у вівторок буде зосереджена на довгострокових потребах, повідомила журналістам у понеділок заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

“Навіть ми не можемо надати допомогу в безпеці прямо зараз, наші партнери продовжують це робити”, — сказала Сінгх.

Зустріч буде віртуальною, оскільки Остін досі одужує вдома від ускладнень лікування раку простати.

27 грудня Пентагон оголосив про свою останню безпекову допомогу Україні, пакет на 250 мільйонів доларів, який включав 155-міліметрові снаряди, зенітні ракети Stinger та іншу допомогу, які користуються великим попитом. Допомога поступить з існуючих запасів США.

Відтоді США не змогли надати додаткові боєприпаси, оскільки гроші на поповнення цих запасів закінчилися, а Конгрес ще не затвердив додаткові кошти.

Понад 110 мільярдів доларів допомоги Україні та Ізраїлю призупинено через розбіжності між Конгресом і Білим домом щодо інших політичних пріоритетів, включаючи додаткову безпеку на кордоні США та Мексики.

Нещодавно у Білому домі заявили, що наступні кілька місяців будуть критичними для України. Українське командування має приймати складні рішення про те, яку зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.