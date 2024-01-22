Про що затримання Мазепи?

Хто глибоко в фінансовій темі, знають, що в Україні було завжди два провідних інвест-банка: Concorde Capital, Dragon Capital. Все.

Фото: Сергей Нужненко

Так от. Dragon Capital завжди спеціалізувався на обслуговуванні бізнесів з іноземними інвестиціями. Чим займається і зараз.

Concorde Capital обслуговував українські бізнеси, Специфіка та підхід Мазепи був в тому, що Concorde Capital обслуговував бізнеси абсолютно різних політичних кланів. Інколи діаметрально протилежних. Тобто абсолютно всі величезні бізнесові групи користувались роками, а деякі і десятиріччями послугами Ігоря Мазепи.

Чи були в роботі Concorde Capital якісь схеми, якими могли б зацікавитись правоохоронні органи? Хто його знає. Компанія проходила самі відомі міжнародні аудити не те що щорічно, а щоквартально. Бо в цьому специфіка фондового ринку, навіть не в нашій країні, а на західних площадках цінних паперів, де працював Concorde Capital. Це міжнародні вимоги. Без них вийти на міжнародні ринки неможливо.

Але те, за що його затримало Державне бюро розслідувань досить смішно, як на мене.

Про що це затримання для мене?

Зараз поясню.

Повертаємось до того, що Мазепа працював абсолютно з усіма величезними бізнес-групами, це такий собі сигнал всім, з ким він працював, по типу: «Любі наші, з вами ми зробимо те саме, якщо не будете йти в ногу з членами політбюро».

Я не хочу описувати своє особисте ставлення до Ігоря. У нас були різні епізоди, але через 12 років після того, як я пішла з Concorde Capital, ми з ним зустрілись на економічному форумі, де виступав і він, і я. Під час форуму Ігор підійшов до мене зі словами: «Ти правильно зробила, що пішла від мене. Якби не пішла, ти би не стала тією, ким ти стала».

Але це лірика.

А якщо серйозно, я щось не зрозуміла, в якому місці ми починаємо змінюватись з демократичної країни в країну з повзучим, як лишай, тоталітаризмом?

Чому у мене такі висновки? Бо я розумію, що справа Ігоря Мазепи, це не про нього, це про те, хто в країні головний. І це дуже і дуже нехороший тренд.

І основне, те, що я бачу останнім часом, як бойові дії переміщуються в кабінети правоохоронних органів. Ні, це не про злодіїв та корупціонерів. Це про інше. Це про тиск на бізнес. Це про тиск на великі бізнес-групи. Це про те, у кого довший.

Так от, шановні представники різних правоохоронних органів. Я знаю, дуже добре, що там де треба - ви не бачите навіть документів зі складом злочинів, які вам приносять, і пускаєте їх в шредер.

Але ви дуже «суперово» відпрацьовуєте ті задачі, які вам нарізають зверху, і кошмарите тих, по кому стоїть задача. Ми це вже бачили всі неодноразово.

Можна, звісно, в це бавитись, але, наскільки я памʼятаю, ви вже процедуру люстрації якось проходили.

Ні на що не натякаю. Але…