Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес

У Concorde Capital події навколо засновника й керівника компанії пов’язали з його позицією щодо тиску силовиків на підприємців. Негативно відреагували на арешт Мазепи й чимало представників бізнесу.

Ігоря Мазепу, відомого українського інвестиційного бізнесмена, засновника компанії Concorde Capital , однієї з провідних на вітчизняному ринку, затримали, коли він намагався перетнути кордон у пункті пропуску «Шегині». Наступного дня Печерський райсуд Києва обрав йому як запобіжний захід тримання під вартою до 27 лютого. Також вирішив, що Мазепа може вийти під заставу 349,7 млн гривень.

19 січня Офіс Генпрокурора повідомив про викриття керівника й учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи землями дамби Київської ГЕС.

Фото: Офіс Генпрокурора

Згідно з повідомленням, землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, незаконно заволоділи, використовуючи корупційні зв’язки в державних органах, засновник інвестиційної компанії, його брат й інші учасники злочинної організації. За даними ЗМІ, йшлося про керівника Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Нацполіція уточнила, що до організації входили понад два десятки осіб.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Державне бюро розслідувань обшукало київський офіс потужної інвестиційної компанії Concorde Capital. У центрі уваги законність одержання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park біля Київського моря, а також обвідного каналу під Києвом у Вишгородському районі. Натомість у компанії заявили, що в бізнес-центрі вибили двері, а слідчі дії проводили без ухвали суду: «Забирають усі документи, що не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямами бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах». Щодо наміру Ігоря Мазепи виїхати в Польщу та, як вважають слідчі, уникнути затримання, у компанії кажуть, що він і раніше часто виїжджав за кордон по роботі й через волонтерство, а цього разу повідомив слідчих і правоохоронні органи, позаяк мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, де були заплановані зустрічі щодо інвестицій у його Криворізький цементний завод.

За словами речниці ДБР Тетяни Сапьян, наразі слідчі проводять розслідування, щоб довести причетність фігурантів кримінального провадження до заволодіння 300 га земель орієнтовною вартістю понад 1 млрд гривень.

При цьому Ігор Мазепа, його брат Юрій і ще декілька людей отримали підозри в заволодінні загалом 7 га землі Київської ГЕС на суму 7 млн гривень.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Мазепі як запобіжний захід тримання під вартою до 27 лютого.

Фото: Дарина Коломієць / Суспільне Суд з обрання запобіжного заходу Ігорю Мазепі

Також суд вирішив, що Ігор Мазепа може вийти під заставу 349,7 млн гривень, хоча прокуратура клопотала про 700 млн гривень для нього та 500 млн для Юрія Мазепи.

Суд не задовольнив клопотання захисту Мазепи про відеотрансляцію засідання та відвід прокурора, а також відмовився оголосити перерву, щоб адвокати ознайомилися з матеріалами справи. Зрештою, адвокати Мазепи заявили відвід судді — це клопотання розглядатиме інший суддя.

Ігор Мазепа в суді сказав, що купив землю, через яку відкрили провадження, на вторинному ринку — і ні в кого не було претензій. У коментарі «Суспільному» Мазепа зазначив, що слідство інкримінує йому «незаконну купівлю буквально до 2 га землі на суму 7 мільйонів грн із 3 тисяч га, які існують на цій так званій дамбі». За його словами, провадження зареєстрували 10 років тому, 2014-го, при цьому педалювати його почали лише в останні півтора місяця, коли його сусіди на цих земельних ділянках «пішли у тюрму».

Прокурор Офісу Генпрокурора, процесуальний керівник у провадженні Євген Сльота в ефірі телемарафону 20 січня заявив, що у справі про розкрадання земель Київської ГЕС повідомлено про підозру 12 особам.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Серед підозрюваних — керівник Головного управління Держгеокадастру в Київській області, який перебуває під вартою. Перевіряють причетність до незаконного відведення ділянок на вказаній території інших посадових осіб.

Євген Сльота зазначив, що підозрюваним інкримінують події не десятирічної давності, а 2020–2021 років. Розслідування розпочали 2021-го й об’єднали з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню автоматично присвоїли номер провадження, відкритого раніше.

За словами прокурора, жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає.

Обранням запобіжного заходу новини про бізнесмена Мазепу не закінчилися — 22 січня згорів його заміський будинок у Чернігівській області, в селі Картовецьке. Поки що невідомо, чи був причиною пожежі підпал — це встановлюватимуть правоохоронці.

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

За даними слідства, упродовж 2020–2021 років учасники злочинної організації підшукували осіб, які отримували ділянки начебто для садівництва. Більшість були студентами столичних навчальних закладів, які погоджувалися через скрутне матеріальне становище. Їх віднаходили через соціальні мережі й за винагороду пропонували їм поставити підпис на паперах. Потім ці землі продавали учасникам злочинної організації, ті переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, які й фінансували схему. В оборудці також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру.

Про викриття керівників й учасників злочинної організації, які завдяки корупційним зв'язкам у державних органах заволоділи землями з дамбами Київської ГЕС, Офіс Генерального прокурора і ДБР повідомили в липні 2023 року. Слідство встановило, що в складі організації діяли «відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники й інші кваліфіковані спеціалісти». Вони використали прогалини в правовому статусі ділянок. Землі оформлювали як для сільгосппризначення, що дозволяло надавати їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі підставних осіб, які за гроші погоджувалися підписати документи про виділення їм землі у приватну власність.

У листопаді 2023 року восьми представникам злочинної організації повідомили про підозру в незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шість із них перебувають під вартою.

Concorde Capital

РЕАКЦІЯ CONCORDE CAPITAL

Затримання засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи пов’язане з його публічною позицією щодо тиску правоохоронних органів на власників українського бізнесу, йдеться в заяві, котру поширила пресслужба компанії.

«Маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Сьогодні засновник Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий працівниками ДБР та поліції. Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення в ході серії обшуків: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи і особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворюючих українських компаній. Питання по тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців», — заявили в Concorde Capital.

У компанії нагадують, що в червні минулого року 42 відомі вітчизняні підприємці опублікували маніфест на захист 42-ї статті Конституції («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом»). «За даними компанії, після цього публічного звернення правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень», — сказано в заяві Concorde Capital. Вона закликала негайно відпустити Ігоря Мазепу й зупинити тиск на український бізнес.

Нагадаємо, що заснована 2004 року Concorde Capital надає повний спектр інвестиційно-банківських, брокерських послуг, а також послуги з управління активами. Входить до числа провідних інвесткомпаній на вітчизняному ринку. Concorde Capital залучила до України близько 4 млрд доларів інвестицій, а також спеціалізувалася на реструктуризації боргів державних і комерційних компаній, супроводжувала операції зі злиття й поглинання, приватизації.

Команда компанії не раз посідала перші місця в різних рейтингах.

ЧИМ ВІДОМИЙ ІГОР МАЗЕПА

Фото: Сергій Нужненко

47-річний Ігор Мазепа є засновником і генеральним директором Concorde Capital. Входив до складу наглядової ради ПАТ «Укрсоцбанк» з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року. Інвестор мережі клінік «Добробут», котеджного містечка Goodlife Park (саме воно розташоване поблизу ГЕС) і готельного комплексу Shelest, магазину MakeUp, бурштинового бізнесу, Криворізького цементного заводу, газодобувної компанії «Села Енерджи». За інформацією системи YouControl, підприємець є керівником і бенефіціаром у більш ніж 50 компаніях.

Ігор Мазепа здобув вищу економічну та юридичну освіту в Київському національному економічному університеті за спеціальностями «Міжнародна економіка» й «Право». У 1997 році, одразу після закінчення університету, почав працювати в компанії Prospect Investments і з того часу трудився в інвестиційному бізнесі.

Періодично висловлювався в медіа з приводу реформ, зокрема земельної, і приватизації. В інтерв’ю він підкреслював, що цікавиться виключно бізнесом, а не політикою. Хоча за президентства Петра Порошенка, коли адміністрацією керував Борис Ложкін, Ігор Мазепа працював його радником і неодноразово бував на Банковій.

Мазепа також був партнером Ложкіна в Українському медіа-холдингу (UMH Group), активи якого у 2013 році придбав «гаманець Януковича» Сергій Курченко.

У 2014 році Ігор Мазепа балотувався до Верховної Ради за списком партії Тігіпка «Сильна Україна» (п'ятий номер у списку) — його вважали близьким соратником олігарха. «Сильна Україна» не подолала п'ятивідсотковий бар’єр.

З липня по вересень 2014 року Мазепа був членом наглядової ради російського ПАТ «Альфа-Банк», а з 2013 року — серед власників платіжної системи QIWI/TYME, забороненої в Україні 2018 року. За даними деяких ЗМІ, цим сервісом користувалися для переказів на непідконтрольні Україні території.

Мазепа був серед співвласників латвійського представництва ПриватБанку, часткою в якому володів через офшорну компанію Concorde Bermuda Ltd. Протягом 2011–2013 років банк проводив операції між низкою підставних компаній на користь бізнесмена Сергія Курченка й оточення колишнього президента Віктора Януковича. Загалом через рахунки компанії Курченка в латвійському банку пройшло кілька сотень мільйонів доларів.

Concorde Bermuda Ltd також засвітилася в розслідуванні Комісії з цінних паперів і бірж США через підозру в інсайдерській торгівлі — передачі конфіденційної інформації трейдерам, які використовували її для спекуляцій і маніпуляцій. Комісія викрила Concorde Bermuda в одержанні $3,6 млн неправомірної вигоди — у підсумку компанія уклала зі слідством угоду і сплатила $4,2 млн штрафу.

У 2018 році журналісти-розслідувачі з «Радіо Свобода» писали про ймовірну причетність Ігоря Мазепи до схем незаконного заробітку на державному Одеському припортовому заводі.

Ігореві Мазепі неодноразово закидали рейдерство. Зокрема, у 2023-му колишній власник Майницького газового родовища Олег Токар публічно звинуватив Мазепу в захопленні родовища й небажанні розраховуватися за нього. Сам інвестбанкір назвав звинувачення замовними.

Улітку 2023 року Мазепа став співзасновником руху підприємців «Маніфест 42», який анонсував створення антирейтингу правоохоронців і суддів, які використовують повноваження для незаконних атак на бізнес.

У листопаді 2023 року хорватське видання Jutarnji list повідомило, що гвинтокрил українського бізнесмена сів посеред поля неподалік Загреба. Ігор Мазепа мав намір полювати на кабанів, натомість «уполював» штраф за приземлення в недозволеному місці.