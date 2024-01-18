Збитки від атаки на "Київстар" сягнули 100 мільйонів доларів

Нідерландська компанія VEON, яка є власницею українського мобільного оператора "Київстар", оголосила, що збитки від кібератаки та збою мережі у грудні минулого року сягнули майже 100 мільйонів доларів.
Зазначається, що VEON і "Київстар" провели оцінку фінансового впливу, попередні результати якої стали доступними, пише Економічна правда.
Компанія не очікує суттєвого фінансового впливу на свої консолідовані результати за минулий рік. Проте VEON вважає, що втрата доходу внаслідок заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, вжитих "Київстаром" для компенсації незручностей, спричинених збоями, матиме вплив на її консолідовані результати доходів за 2024 рік.
Вплив цих пропозицій на дохід оцінили приблизно в 3,6 мільярда гривень (приблизно 95 мільйонів доларів США).
Що відомо про атаку на "Київстар"
- Атака на "Київстар" відбулася вранці 12 грудня. Спочатку повідомляли про масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку.
- Згодом причиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку. "Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.
- Пізніше в компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
- Компанія заявила, що компенсує абонентам збій і виділить 100 млн грн на ЗСУ.
- "Київстар" у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.
- У СБУ заявили, що російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного оператора "Київстар" щонайменше у травні минулого року, хоча масштабна атака сталася 12 грудня, проте компанія заперечила таку інформацію.