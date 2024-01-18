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Україна і Швейцарія проведуть бізнес-місії і посилюватимуть співпрацю підприємств

Країни вивчатимуть можливості для інвестицій в Україну швейцарськими компаніями та розширення українських у Швейцарії.

Україна і Швейцарія проведуть бізнес-місії і посилюватимуть співпрацю підприємств
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

За результатами швейцарсько-українського Круглого столу з питань відновлення та відбудови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 17 січня Україна та Швейцарія проведуть бізнес-місії і посилюватимуть співпрацю підприємств.

"Бізнес місія – це можливість для швейцарських бізнесів побачити на власні очі, що інвестувати в Україну не лише можна, а й треба. Що у нас є регіони, які є відносно безпечними і що відкривати бізнеси можна не чекаючи завершення війни", – зазначив під час круглого столу заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо.

Він додав, що Україна працює над розширенням інфраструктури страхування від воєнних ризиків та новими інструментами залучення інвестицій, тому очікується, що на ринок України зайде більше швейцарських компаній. Уряд же працює над створенням умов, аби цей інтерес був втілений.

Швейцарська сторона зазначила, що працює над питанням запуску ринку перестрахування, із залученням їхнього ЕКА і приватних компаній.

Крім того, під час круглого столу представники швейцарських компаній та бізнес-асоціацій запевнили, що готові підтримувати проведення техніко-економічні обґрунтування інвестиційних проектів та долучатися до реформи дерегуляції.

Сторони домовились підготувати перелік документів, які, на думку іноземних інвесторів, заважають їм виходити на український ринок чи працювати в Україні.  Ці документи будуть розглянуті під час міжвідомчої робочої групи з дерегуляції.

Крім цього, говорили про участь швейцарських компаній у публічних закупівлях в Україні. В рамках оновлення Угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією про вільну торгівлю, Швейцарія удосконалить механізм взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Представники української делегації зазначили, що найбільшими секторами швейцарських інвестицій були промисловість, фінансова та страхова діяльність. Тому сподіваються продовжити таку тенденцію і у майбутньому, а також докладуть зусиль, щоб прибрати бар’єри, з якими стикається приватний сектор перед виходом на український ринок.

За результатами зустрічей, які проходили на полях економічного форуму у Давосі, Швейцарія та Україна, співголови четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, погодили спільне прескомюніке.У ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави – це один із основних дестабілізаційних чинників у світі.

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