Земельна ділянка в Буковелі залишається у власності ПриватБанку, - адвокат

Апеляційний суд Івано-Франківської області 15 січня розглянув справу №354/658/15-ц за позовом першого заступника прокурора Івано-Франківської області в інтересах держави в особі Державного агентства лісових ресурсів України до Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, АТ КБ “ПриватБанк”, ТОВ “Скорзонера” та ін. про визнання недійсним державного акту на право приватної власності на земельну ділянку площею 0,1930 га, яка знаходиться на території ГК "Буковель", та її витребування у АТ КБ “ПриватБанк”. Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Суд відмовив позивачу у частині визнання недійсним акту на право приватної власності на земельну ділянку, а в частині витребування ділянки провадження закрито, оскільки подібні судові спори має вирішувати господарський суд.

“Сьогодні ми відстояли нашу позицію і суд закрив провадження в частині позовної вимоги до банку, з огляду на те, що господарський спір між державним ПриватБанком та Державним агентством лісових ресурсів України - непідвідомчий Яремчанському міському суду. Виключно господарський суд має розглядати цей спір”, - зауважив адвокат ПриватБанку Олег Самсонович.

Зазначимо, що в Яремчанському міському суді на розгляді знаходяться ще дві справи щодо права власності на земельні ділянки в Буковелі за позовом прокуратури Івано-Франківської області до ПриватБанку. Наступне засідання відбудеться 23 січня.

Нагадаємо, прокуратура Івано-Франківської області намагається забрати через суд у державного ПриватБанку три ділянки в Буковелі, які, за її твердженнями, вибули з власності держави понад 20 років тому. ПриватБанк набув право власності на відповідні земельні ділянки ще до націоналізації за часів керівництва колишніх власників. Першочергові позови прокуратури були пред'явлені в 2015 році до фізичних осіб, які, на думку прокуратури, отримали земельні ділянки на підставі підроблених рішень сільради. Лише через декілька років після ініціювання цих позовів банк був залучений до участі у цих справах як відповідач.