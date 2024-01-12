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Шмигаль: На підтримку бізнесу у 2024 році виділять понад 40 млрд грн

Наприклад, 18 мільярдів спрямують на програму пільгового кредитування «5-7-9».

Шмигаль: На підтримку бізнесу у 2024 році виділять понад 40 млрд грн
Денис Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів

У 2024 році Кабмін планує продовжити стимулювати економіку через програми підтримки бізнесу. На це виділять понад 40 млрд грн.

Таку цифру озвучив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти розподілять на такі напрямки:

  • програма пільгового кредитування «5-7-9». На неї запланували 18 млрд грн.
  • програма єРобота, завдяки якій уже створено понад 35 тисяч нових робочих місць. Цьогоріч хочуть видати близько 15 тисяч грантів. Зокрема, створити понад 1000 нових ветеранських бізнесів. Сеед пріоритетних галузей - сільське господарство, а також створення і розширення переробних підприємств.
  • великі інвестиційні проєкти. На них спрямують 3 млрд грн.
  • розширення мережі індустріальних парків. Ще 1 млрд гривень.

"Сьогодні Уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку на Закарпатті. Мова про довгострокові інвестиції на суму понад 5 млрд грн та створення близько 2 тисяч нових робочих місць", - додав Шмигаль.

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