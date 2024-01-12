Шмигаль: На підтримку бізнесу у 2024 році виділять понад 40 млрд грн

У 2024 році Кабмін планує продовжити стимулювати економіку через програми підтримки бізнесу. На це виділять понад 40 млрд грн.
Таку цифру озвучив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти розподілять на такі напрямки:
- програма пільгового кредитування «5-7-9». На неї запланували 18 млрд грн.
- програма єРобота, завдяки якій уже створено понад 35 тисяч нових робочих місць. Цьогоріч хочуть видати близько 15 тисяч грантів. Зокрема, створити понад 1000 нових ветеранських бізнесів. Сеед пріоритетних галузей - сільське господарство, а також створення і розширення переробних підприємств.
- великі інвестиційні проєкти. На них спрямують 3 млрд грн.
- розширення мережі індустріальних парків. Ще 1 млрд гривень.
"Сьогодні Уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку на Закарпатті. Мова про довгострокові інвестиції на суму понад 5 млрд грн та створення близько 2 тисяч нових робочих місць", - додав Шмигаль.