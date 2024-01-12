Шмигаль: На підтримку бізнесу у 2024 році виділять понад 40 млрд грн

У 2024 році Кабмін планує продовжити стимулювати економіку через програми підтримки бізнесу. На це виділять понад 40 млрд грн.

Таку цифру озвучив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти розподілять на такі напрямки:

програма пільгового кредитування «5-7-9». На неї запланували 18 млрд грн.

програма єРобота, завдяки якій уже створено понад 35 тисяч нових робочих місць. Цьогоріч хочуть видати близько 15 тисяч грантів. Зокрема, створити понад 1000 нових ветеранських бізнесів. Сеед пріоритетних галузей - сільське господарство, а також створення і розширення переробних підприємств.

великі інвестиційні проєкти. На них спрямують 3 млрд грн.

розширення мережі індустріальних парків. Ще 1 млрд гривень.

"Сьогодні Уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку на Закарпатті. Мова про довгострокові інвестиції на суму понад 5 млрд грн та створення близько 2 тисяч нових робочих місць", - додав Шмигаль.