​Цього року пенсії зростуть в середньому на 13%, – Шмигаль

У березні цього року планують індексацію пенсій.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення пенсій цьогоріч.

"У березні цього року держава проведе індексацію пенсій. За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії зростуть в середньому на 13%", – повідомив прем’єр на засіданні уряду.

Крім того, за словами Шмигаля, соцвидатки держбюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж минулого року.

Він додав, що зараз у Пенсійному фонді об’єднали виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування.

Крім того, в Україні запускають електронний кейс-менеджмент, – підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин.

За словами очільника уряду, всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані.

Нещодавно Шмигаль повідомив про підвищення мінімальної зарплати. За його словами, мінімальна зарплата зросла на 6% - з 6 700 грн до 7 100 грн.