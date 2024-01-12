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​Цього року пенсії зростуть в середньому на 13%, – Шмигаль

У березні цього року планують індексацію пенсій. 

​Цього року пенсії зростуть в середньому на 13%, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення пенсій цьогоріч.

"У березні цього року держава проведе індексацію пенсій. За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії зростуть в середньому на 13%", –  повідомив прем’єр на засіданні уряду.

Крім того, за словами Шмигаля, соцвидатки держбюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж минулого року.

Він додав, що  зараз у Пенсійному фонді об’єднали виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування.

Крім того, в Україні запускають електронний кейс-менеджмент, –  підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин. 

За словами очільника уряду, всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані.

Нещодавно Шмигаль повідомив про підвищення мінімальної зарплати. За його словами, мінімальна зарплата зросла на 6% - з 6 700 грн до 7 100 грн.

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