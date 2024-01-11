Новий прем’єр-міністр Франції оголосив склад уряду

Більшість міністрів зберегли свої посади. Серед них:

Новопризначений прем’єр-міністр Габріель Атталь під час церемонії передачі повноважень, Париж, 9 січня 2024 р.

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