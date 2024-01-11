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Новий прем’єр-міністр Франції оголосив склад уряду

Більшість міністрів зберегли свої посади.

Новий прем’єр-міністр Франції оголосив склад уряду
Новопризначений прем’єр-міністр Габріель Атталь під час церемонії передачі повноважень, Париж, 9 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Новопризначений прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь 11 вересня оголосив склад уряду, передає BFM TV.

Більшість міністрів зберегли свої посади. Серед них:

  • міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер;
  • міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен;
  • міністр освіти, молоді, спорту, Олімпійських та Паралімпійських ігор Амелі Удеа-Кастера;
  • міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету Марк Фено;
  • міністр оборони: Себастьян Лекорню;
  • міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті;
  • міністр екологічних перетворень Крістоф Бешу;
  • міністр вищої освіти та досліджень: Сільві Ретейло та ін

Серед змін - МЗС очолить Стефан Сежурне замість Катрін Колонни, Міністерство культури - Рашида Даті замість Ріми Абдул Малак, міністром праці, охорони здоров'я стала Катрін Вотрен замість Франсуа Браун.

Речницею уряду замість Олів’є Верана стане Пріска Тевенно. 

  • 8 січня прем'єрка Франції Елізабет Борн пішла у відставку. Вона обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року.
  • 9 січня президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного Габріеля Атталя, який був міністром освіти, прем’єр-міністром країни. Атталь - наймолодший глава уряду в сучасній історії.
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