Новий прем’єр-міністр Франції оголосив склад уряду

Новопризначений прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь 11 вересня оголосив склад уряду, передає BFM TV.
Більшість міністрів зберегли свої посади. Серед них:
- міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер;
- міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен;
- міністр освіти, молоді, спорту, Олімпійських та Паралімпійських ігор Амелі Удеа-Кастера;
- міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету Марк Фено;
- міністр оборони: Себастьян Лекорню;
- міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті;
- міністр екологічних перетворень Крістоф Бешу;
- міністр вищої освіти та досліджень: Сільві Ретейло та ін
Серед змін - МЗС очолить Стефан Сежурне замість Катрін Колонни, Міністерство культури - Рашида Даті замість Ріми Абдул Малак, міністром праці, охорони здоров'я стала Катрін Вотрен замість Франсуа Браун.
Речницею уряду замість Олів’є Верана стане Пріска Тевенно.
- 8 січня прем'єрка Франції Елізабет Борн пішла у відставку. Вона обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року.
- 9 січня президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного Габріеля Атталя, який був міністром освіти, прем’єр-міністром країни. Атталь - наймолодший глава уряду в сучасній історії.