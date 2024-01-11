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Росія отримала новий фрегат, який може нести "Калібри" та "Онікси"

На озброєнні ВМФ РФ з'явився новий фрегат проєкту 22350 “Адмирал Головко”

Росія отримала новий фрегат, який може нести "Калібри" та "Онікси"
Фото: росЗМІ

Військово-морський флот РФ отримав на озброєння новий фрегат проєкту 22350 “Адмирал Головко”. Пише "Дзеркало тижня" з посиланням на росЗМІ.

Відомо, що фрегат “Адмирал Головко” урочисто передали на озброєння Північного флоту ВМФ РФ 25 грудня 2023 року. Місяцем раніше корабель завершив цикл державних випробувань.

Першопочатково Росія планувала спустити фрегат на воду до кінця 2017 року, але строки були зміщені на три роки через проблеми зі встановленням енергетичної установки, для якої були відсутні газові турбіни українського виробництва.

“Адмирал Головко” став третім фрегатом проекту 22350 і другим серійним кораблем серії. Таким чином, зараз на озброєнні Північного флоту Росії знаходяться два фрегати цього типу: “Адмирал Горшков” та “Адмирал Касатонов”.

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