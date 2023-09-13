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З великою ймовірністю вражені в Севастополі корабель та підводний човен відновленню не підлягають, - Юсов

Підводний човен був носієм ракет “Калібр”.

З великою ймовірністю вражені в Севастополі корабель та підводний човен відновленню не підлягають, - Юсов
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Російські корабель та підводний човен, вражені в Севастополі, отримали значні ураження, і з великою ймовірністю відновленню не підлягають. 

Про це повідомив представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Так, сьогодні добрі новини – знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого “Ростов-на-Дону” проєкту 775, а також підводного човна, що дуже важливо – носія ракет “Калібр”. Звичайно, це добрі новини для українських Сил безпеки і оборони, для українських громадян”, – сказав Юсов.

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На його думку, сьогодні багато кримчан раділи, коли чули вибухи, бо розуміли, що триває звільнення Криму від російських загарбників.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня внаслідок ударів ракетами та атаки надводними катерами на заводі в Севастополі пошкоджено два судна. Одне – це великий десантний корабель і він, судячи з супутникових фото, відновленню не підлягає. Друге – підводний човен, носій крилатих ракет "Калібр".

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