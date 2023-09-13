Сили оборони знищили ще один російський катер "Тунець"

Це сталося в північно-західній частині Чорного моря.

Сили оборони Півдня знищили російський катер типу КС-701 "Тунець" в північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 19 кораблів.

Станом на 10:30 ранку 13 вересня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 11 кораблів. Ракетоносіїв серед них не було.